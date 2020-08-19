智冠(5478)法說會對於子公司網龍(3083)接下來遊戲開發全部暫停，內部重新整頓為研發中心，意味未來一年內恐怕出現新遊戲空窗期，對網龍獲利將有衝擊，遊戲研發「砍掉重練」，也讓網龍股價今天砍到跌停。

網龍7月推出《黃易群俠傳M》，以醞釀許久的大作企圖搶攻暑期市場，無奈推出後遠不如預期表現，同時，投入的費用可說是智冠集團近年來難得的大筆行銷預算，最後僅帶來月營收500萬到1000萬元成績，這些支出也影響到母公司第3季獲利表現，除了網龍跌停外，智冠亦下挫5％，面臨百元關卡保衛戰。

《黃易群俠傳M》上市失利後，內部檢討後決定暫停未來多款端遊轉手遊的研發計畫，整個研發團隊大幅調整，包括《中華英雄》、《天子傳奇》、《尋秦記》等開發進度全面暫停，在研發重新調整後，有了新的方向才重新啟動。

通常一場遊戲大作開發時間長達一年以上，意味網龍接下來要再看到新遊戲推出，可能還需要相當長的時間：另一方面，國內遊戲推出失敗也將影響到海外授權及上市的可能，對網龍的衝擊不輕，法人推估今、明年兩年可能再陷虧損。

(時報資訊)