彰化縣衛生局積極檢出境外移入的確診案例，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風處調查，國民黨上午強力聲援彰化衛生局，質疑中央疫情指揮中心在疫情持續延燒的當前，以政風調查的手法打擊積極檢疫的基層防疫士氣，是「國王新衣被戳破後見笑轉生氣」、「令人不可思議」，相信民眾不會認同。

文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇及發言人江怡臻連袂開記者會。王育敏說，中央除了不應打擊基層士氣，中央、地方更應一條心。王鴻薇則說，中是是國王新衣被戳穿，卻「見笑轉生氣」，用政風調查更是莫名其妙。

王育敏強調，昨天越南增加1例台灣移入確診，上海也通報1位自台入境病例，加上數天前馬來西亞一例確診個案感染源疑與台灣有關，以及先前的日本學生、泰國移工、比利時工程師等疑似在台染疫，都顯示台灣已有隱藏的社區感染病例，許多「感染源不明」的個案卻都不了了之，國民黨呼籲蔡政府應採取更積極的出入境普篩作為，不要讓全體台灣民眾暴露在危險之中。

她說，從目前案例來看，似乎50歲以下的人等所謂「比較不會感染的人」，可能是以無症狀的形態存在；這些案例更凸顯疫情指揮中心擬開放一般旅館收檢疫旅客的作法，可能擴大防疫漏洞，絕不可行，呼籲中央在防疫工作應與時俱進。

(中時 )