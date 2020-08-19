今日(19日)又來到了一年一度的鬼門開(農曆7/1)，許多長輩都會囑咐家中小孩不能在這段時期外出做某些事情，就連「吃」的禁忌也不少。中華民國星相協會副理事長小孟老師近日便在網路上公佈了「5大鬼月招陰食物」，並特別說明「招陰原因」提醒民眾要如何避免。

●招陰食物1：不吃生魚片

小孟老師表示，好兄弟們十分喜愛血腥食物，因此這段時間避免吃生魚片，到海邊或是溪邊烤肉時，也避免食用現撈生的海鮮。

●招陰食物2：不吃鴨蛋

民俗中，有不少人會將鴨蛋放在碗中在插上筷子變成腳尾飯;另外，古人祭拜後，也會將鴨蛋殼撒在墳上說「等鴨蛋孵出小鴨再回來」，因此在鬼月吃鴨蛋容易引來好兄弟。

●招陰食物3：不在晚上切梨子

鬼月時切記避免在晚上切梨子來吃，因為俗語中有ㄧ句話「招梨來」，便是台語的諧音招你來，若在晚上切梨子又剛好在鏡子前很容易看見好兄弟向你招手。

●招陰食物4：不要在飯上插筷子

很多人都知道這個動作類似將香插在香爐上祭拜，但小朋友們若是不知道這項習俗還是容易招來好兄弟，因此在鬼月時要特別注意。

●招陰食物5：不要含冰塊

小孟老師表示，因冰塊2字若都將左邊的部首去掉，便成了「水鬼」2字，雖現在正值炎炎夏日，但還是避免將冰塊含在口中，尤其是住在海邊或是溪邊的民眾，這麼做都容易招致水鬼喔！

(運勢)