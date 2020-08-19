南一中說明楊振杰目前病況。(曹婷婷攝)

台南一中應屆畢業生楊振杰今年考上長庚大學中醫系，上周六車禍撞擊頭部、昏迷4天，家人、師生焦急幫他加油集氣，今早一度傳出振杰已醒，但上午進一步從家屬口中得知，振杰18日晚間一度短暫甦醒但又陷入昏睡，昏迷指數7，家屬一早到校除感謝校方，也轉述因振杰未完全甦醒，希望收集老師、同學呼喚音檔，播放給振杰聽，讓振杰得到力量，早日清醒。

楊振杰雙親今天上午到台南一中向校方轉達振杰昨晚一度短暫醒來，但仍未完全清醒的消息，目前還是處於昏迷狀態，在加護病房中持續觀察，目前病況穩定未持續惡化，手腳都有反應，家屬希望蒐集一些親朋好友的呼喚錄音，播放給振杰聽，一起呼喚、鼓勵，讓振杰得到力量，早日清醒，恢復健康。

南一中的師長和同學得知訊息，也正積極彙整錄音檔，一起給予振杰溫情的呼喚。校長廖財固非常關心楊同學的狀況，日前已立即與中華民國校友總會吳榮彬董事長聯繫各項協助事宜，並致贈急難救助金協助家屬應急。振杰在今年考試分發錄取長庚大學中醫學系，長庚大學昨也主動致電南一中，表達關切之意，並願意提供所需協助。

振杰父母和姑姑今早特地到學校向校方表示感謝之意。爸爸說，「振杰真的遇到很多貴人幫助他，非常感謝。」父親和姑姑提到，振杰是一個自我要求非常高的孩子，求學的路上全都自主規劃，完全不用家人操心，爸爸只擔心他給自己的壓力太大，太累。

家人也提到，升高中時，振杰成績就能保送高雄中學，但振杰考量交通便利性，不希望給家裡帶來太多負擔，選擇南一中作為第一志願，把保送雄中資格讓給同學。順利錄取南一中後，三年來坐火車上下學，兢兢業業。導師蔡仲彬老師說，振杰在校除了拚課業也勇於承擔班級事務，班上有什麼事，他都第一個跳下來扛，參加科學研究社也十分活躍，跟同學建立深厚情感。

(中時 )