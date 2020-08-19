台北市捷運聯開案遭疑圖利廠商，台北市長柯文哲將時任副市長的監察委員陳景峻送辦。陳景峻今天說，這不是他督導業務，只是職務代理人，內部調查沒先問他，就丟出來政治炒作，太不厚道。

媒體報導，台北捷運信義安和站聯開案，建商在前台北市長郝龍斌任內已簽署切結書，表示願負責開闢周邊道路，但2016年柯市府卻解除建商開路義務，遭議員質疑有圖利建商之嫌。柯文哲今年初將全案依背信罪嫌移送政風處，函報廉政署偵辦，連時任副市長的陳景峻也被法辦。

陳景峻上午受訪表示，這很無聊、也很冤枉，他只是職務代理人，那不是他督導的業務，是因為當時主管該業務的前北市副市長林欽榮請假，底下把公文送過來，大家都沒有意見，為了行政效率就把它簽出去。

陳景峻表示，大約半年前政風室針對這件事問他，他說不知道這是什麼事，政風室跟他說明背景後，他則回應，不清楚這地點在哪、建商是誰他也不知道，他只是職務代理人，政風室當時也表達理解，「怎麼會選舉選完，又把案子拿出來呢？」

他說，從頭到尾不清楚案件來龍去脈，況且這是內部調查的東西，如果還有其他意見，應該先問他，「為什麼沒有問我，就丟出來政治炒作呢？」這不太好。

媒體詢問，才剛上任監委，是否有秋後算帳意味，要給蔡政府難看？陳景峻表示，「我對他（柯文哲）那麼好」，這件事柯文哲應該最了解，「不是我督導的業務，為什麼沒問過我就把事情丟出去，太不厚道了。」

陳景峻說，其他政治上柯文哲有什麼想法他不知道，「就祝福他」，他在哪個職位絕對是不分黨派，都是為台北市民做事，一定盡全力把事情做好；今天報紙突然登出來，他真的嚇一跳，「莫名其妙又被打了一記」。

他表示，帶人要帶心，而且是一種信任、授權，如果帶人不帶心，「永遠認為這個黨只有他（柯文哲）一個人，不是群策群力，這樣對他不好」。他也認為，台灣不能一黨專政，在野力量還是要強，如果沒有中心思想、不斷搞鬥爭，「早晚人民會看破手腳」。

(中時新聞網)