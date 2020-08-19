點外賣已成為大陸生活不可或缺的一部分。中國飯店協會聯合美團研究院近日發佈的《2019年及2020年上半年中國外賣產業發展報告》顯示，近幾年大陸國內餐飲外賣產業的規模逐步擴大，預計2020年線上餐飲在整個餐飲行業中的占比將超過20％。

另據艾瑞諮詢調查數據顯示，2019年大陸餐飲外賣產業規模為6536億元（人民幣，下同），相比2018年增長39.3％。截至2019年底，大陸9億網民當中的外賣消費者規模約為4.6億人、年增12.7％。訂單量和交易金額也保持高速增長。

根據《人民日報》海外版報導，今年疫情衝擊下，餐飲外賣對餐飲行業而言更為關鍵。由於消費者宅在家讓餐飲行的內用業務受到巨大衝擊。在此背景下，更多用戶點外賣的習慣獲得培養和強化，外賣成為許多商戶最重要的營收來源。

中國貿促會研究院國際貿易研究部主任趙萍表示，餐飲外賣對收入總額的貢獻率逐年增長，正在改變著餐飲企業利潤格局，使餐飲企業在內用以外，又打造了一個新的利潤增長引擎。

也有專家指出，大陸餐飲外賣行業市場現狀趨向穩定，但市場仍未飽和。外賣產業有望在未來1到3年內發展成兆元級別規模市場。

值得關注的是，大陸餐飲外賣平台卻是高度集中的「兩分天下」。艾媒諮詢數據顯示，美團和餓了麼2大巨頭佔據一二線城市餐飲外賣市占率9成以上，行業壁壘高築，兩者競爭也日趨白熱化。

(旺報 )