黑道角頭之子、有「黑道太子爺」之稱的38歲男子池勁緯，四處行竊，他在今年初疫情嚴峻期間，潛入北市臨沂街的特色餐廳「璽屋」，打開冰箱拿走價值3000元的螃蟹及鮑魚，台北地檢署依竊盜罪起訴池男。

起訴指出，今年1月24日晚間，池男騎妻子的機車，行經北市臨沂街，發現由前台大教授胡皓東的日式宿舍所改建之特色餐廳「璽屋」，四下無人，擅自開啟圍籬進入店內，自冰箱拿走價值3000元的螃蟹及鮑魚後騎車離去。

事後，餐廳店長發現冰箱短少了螃蟹及鮑魚，調閱店內監視器畫面，報警處理。

檢警調查，池男四處行竊，被控今年5月潛入新光三越台北站前店，偷走「今生金飾」櫃位市值473萬6555元的上百件金飾，事後以50萬元賤賣，還偷當鋪、洋酒，犯案不計其數。

池男坦承他2018年7月27日服刑滿出獄後，約犯下20件竊盜案，今年3月因竊盜案遭羈押，釋放後2個月內犯下10件竊盜案，他日前曾經聲請交保，但遭法院駁回。

池男父親是牛埔幫角頭，因槍擊案入獄後，結識不少監獄高官，池男2014年挾持國小學童案被押後，池父透過獄政高官打點兒子在獄中生活，遭檢調偵辦。

(中時 )