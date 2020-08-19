美國財政部長財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）於美東時間18日，拒絕回應美國軟體大廠甲骨文（Oracle）參與競購TikTok的報導。但穆努欽表示，任何收購TikTok的交易，都將保護美國數據。

英國金融時報援引消息人士透露，甲骨文已經與TikTok母公司字節跳動進行初步談判，考慮收購TikTok在美國、加拿大、澳洲和紐西蘭的業務。

穆努欽在接受CNBC訪問時指出，美國政府正在研究所有不同的問題，但他可以保證任何獲得批准的交易，都將確保美國數據得到保護，並確保TikTok成為一家總部位於美國的企業。

路透報導，美國總統川普於當地時間18日出席在亞利桑那州舉辦的活動時表示，甲骨文是一家好公司，可以收購TikTok的美國業務，並稱相關公司必須在9月15日之前找到關於此事的解決方案。川普還重申美國財政部必須從出售TikTok資產的交易中分一杯羹。

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