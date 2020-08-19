後疫情時代，看好防疫產品的潛在發展，紙尿褲廠泰昇-KY(8480)也朝醫療產品布局，泰昇指出，初步進行高規格醫療口罩的生產，預計於今年第4季量產並透過現有通路銷售，之後將再規劃其他醫療產品線，以因應東協國家及其外銷市場龐大需求。

主要以紙尿褲、衛生棉及濕紙巾等衛生產品為主的泰昇，今年上半年雖受肺炎疫情衝擊民生消費市場，營收9.27億元，年增0.36％，但受惠原物料成本下跌，稅後淨利1.95億元，年增41.75％，每股盈餘為4.97元僅持平，創同期歷史新高。

泰昇指出，消費者已漸漸適應後疫情時代對生活之影響，民生消費市場逐漸恢復，公司也同步加強產品行銷力度，因此第3季營收估計將逐月墊高，第4季旺季可望恢復成長。

持續看好東協市場，泰昇指出，隨著全球經濟重返正軌，加上美中貿易衝突加劇引發的全球供應鏈轉移，將大力拉動東協國家經濟重回高成長，其中，越南會是最大受益者，公司對東協市場營運成長性抱持審慎樂觀態度。

(工商 )