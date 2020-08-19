汰換舊車並購買純電能驅動新電動小客車，可享有貨物稅額21萬元以下免課稅，還有汰舊換新定額減徵貨物稅5萬元優惠，可同時適用。

財政部關務署基隆關指出，依據貨物稅條例第12條之3條規定，購買完全以電能為動力電動車輛並完成登記者，免徵金額以完稅價格140萬元的電動車為上限，以貨物稅率15％電動車為例，其免徵貨物稅額上限為21萬元。

另外，依貨物稅條例12條之5條規定，報廢或出口登記滿1年出廠6年以上的小客車、小貨車、小客貨兩用車，於報廢或出口前、後6個月內購買上開車種新車且完成新領牌照登記者，該等新車應徵貨物稅每輛定額減徵5萬元。

兩者合計，可退貨物稅額最高為26萬元（21萬+5萬）。若該電動車進口時繳納貨物稅額在26萬元以上，且經審核符合規定者，則可退還該車部分貨物稅26萬元；反之，車輛進口時繳納貨物稅額如少於26萬元，則僅能退還進口時實際繳納貨物稅。

(工商 )