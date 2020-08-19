台東知本老爺酒店。（高鐵提供）

為引領國民旅遊風潮，台灣高鐵公司今日表示，特與「老爺酒店集團」攜手推出「搭高鐵．住老爺」飯店聯票限時優惠，入住老爺集團旗下指定飯店，可享房價最低特惠32折起，加購高鐵車票不分標準車廂或商務車廂，再享票價7折優惠。

高鐵表示，該優惠適用高鐵搭乘日期自9月1日起至10月31日止，除中秋節、國慶日等疏運期間維持高鐵車票8折外，其餘不限時段均可適用7折優惠；同時，老爺各館還提供限時專屬優惠：台中大毅老爺行旅除享住房優惠價3488元外，再加贈兩張去程至台中站的高鐵車票、高鐵台中站至飯店來回接駁及自行車租借服務；台東知本老爺酒店三天兩夜雙人專案14999元起，除能在館內享受早、中、晚餐外，再加贈高鐵左營站至飯店來回接駁。

高鐵「飯店聯票」透過合作飯店官網訂房，即可直接於網頁加購優惠高鐵車票，推出以來廣受旅客好評，目前合作飯店已達164家，包含本次促銷專案的11家飯店，台南老爺行旅、台中大毅老爺行旅、南港老爺行旅、宜蘭傳藝老爺行旅、知本老爺酒店、北投老爺酒店、台北老爺酒店、新竹老爺酒店、礁溪老爺酒店、老爺會館台北林森、老爺會館台北南西，供旅客多元選擇。

為響應政府安心旅遊補助，飯店聯票亦推出「安心旅遊加碼贈」活動，9至10月活動期間，高鐵會員TGo每筆訂單將再加贈365點，適用於全新推出的高鐵會員TGo「點數365」平台上兌換商品。

(中時 )