今天是農曆7月1日，民俗中是鬼門開的日子，許多人會希望能趨吉避凶，因此也會特別注意鬼月禁忌，但其實把握鬼月中幾個重要日子，反而能夠招來財運、考運、桃花運，甚至有助於健康和婚姻！

民俗信仰中在鬼月有許多禁忌，像是半夜不要曬衣服，因為衣服像人形，會招來陰氣；不要吹口哨和喧囂，否則靈體聽到聲音會被吸引過來；忌靠牆走，因為牆壁是家中比較陰的地方，另外還有要避免看屋買房、忌叫名字拍肩膀，還要少進出醫院，這幾點是最常見的鬼月禁忌。

但其實把握農曆7月重要日子來祭拜眾神，可以補財運、消業障、家庭美滿。像是在7/7可以吃7顆赤小豆，可以增姻緣防小人，這天也是主掌考運的魁星生日，學生也可以去拜文昌公來增加考運；7/15先祭拜祖先，再祭拜好兄弟，這天也是一年之中最理想的補財庫日；7/18是王母娘娘的誕辰，這天可以祈求健康、婚姻圓滿；7/22是武財神成道日，特別適合祈求財源廣進；7/29是地藏王菩薩聖誕，可以祈求消除祖先業障、鬼魅遠離。

命理師李行分享其實對命理而言沒有所謂「鬼月」，命理只有「鬼節」，也就是俗稱的中元節。就開運而言，農曆初一也就是鬼門開這天，是所謂長生之日，可以出門曬太陽5至10分鐘，吸收正能量，當天財神在東北方，可以在東北方裝一碗水讓他自然蒸發，可以提昇財運。農曆7/20也是國曆9/7，是二十四節氣的白露，可多吃龍眼、南瓜、地瓜等食物滋補身體，也可順便補運。風水而言，氣很重要，好的氣會往光亮的地方跑，穢氣會往陰暗的地方聚集，家裡最陰暗的地方就是廁所，廁所髒臭會遭來窮困，改掉浴室缺點就可以改運，因此保持廁所清潔通風乾燥對運勢來說很重要。

(運勢)