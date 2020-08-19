10年前擔任三軍總醫院資訊管理組組長的江男，利用經辦採購的機會向業者收取回扣，參加心靈成長課程及身體療程、美容保養的費用都要業者幫他買單，共計收取賄賂54萬多元，最高法院依收取回扣罪將他判刑12年6月，褫奪公權5年定讞。

擁有碩士學歷的江男，利用擔任軍官經辦公用工程的機會，從2006年到2010年間陸續向業者索賄，他參加心靈成長階段課程，他明知這個課程與負責的採購案無關，仍要求業者幫他付款，甚至到大學推廣部的國際PMP專案管理師證照班課程學費，也比照辦理。

此外，江男參加美容公司會員，享受該公司提供的身體療程、美容保養服務，他也要美容公司開立收據後，交給承包三總工程的業者買單，連他訂購菜香耕有機食品的貨款，也是業者代付。

本案由軍事檢察官偵查起訴，國防部高等軍事法院判決後，經最高法院發回更審，因軍事審判回歸普通法院審理，改由台灣高等法院承審，期間江男曾逃亡遭發布通緝，後來被逮捕接受審判。

高院更一審斥責江男深受國家栽培，經辦公用工程，竟不思廉潔自持，違法亂紀，收取回扣，中飽私囊，腐蝕國家社會根基，影響至深且鉅，有玷官箴，犯後為規避刑責逃亡多年，不能依速審法減刑，將他判刑12年半，最高法院駁回上訴確定。

(中時 )