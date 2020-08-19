今年以來大陸A股賺錢效應不斷增強，資金入市熱情持續高漲，也讓大型私募機構的吸金能力凸顯。據中國基金業協會最新數據顯示，截至今年7月底，大陸私募證券投資基金管理人達8820家，存續私募證券投資基金4萬6973檔，存續規模3.09兆元（人民幣，下同），較6月大幅增長4416.21億元、單月成長增長16.65％。

根據《上海證券報》報導，在私募證券投資基金猛增4000多億元的背後，大型私募公司功不可沒。截至7月底，管理規模超過百億元的私募證券投資基金管理人已達到51家，和年初相比增加了14家。其中，僅7月就增加7家，分別為林園投資、寧波寧聚、彤源投資、迎水投資、于翼資產、煜德投資和正心谷資本。

而良好的收益率是支撐私募規模增長的主要驅動力。具體來看，在51家百億級私募中，核心策略為股票策略的有36家、占比達70.59％。另外有7家百億級私募以固定收益為核心策略。

上海私募研究員表示，今年百億級私募增加速度較快的原因有三點。第一是基金賺錢效應凸顯，A股行情背景下讓機構的優勢更為明顯；第二是流動性保持合理充裕，銀行理財產品和貨幣基金收益率大幅下行，權益市場吸引力顯著提升；第三是大型私募具備較高的品牌知名度和管道優勢，50億元以上私募規模提升速度更快。

(旺報 )