國民黨於今日召開記者會，反對中央流行疫情指揮中心規劃讓一般旅館也可以收檢疫旅客的作法，呼籲政府應做的是根據傳染病防治法徵用、擴充防疫旅館數量，避免一般旅客與檢疫旅客混居甚至使用統一中央空調、毛巾床單也混著洗的情形。

指揮中心發言人莊人祥17日指出，目前每天約有一千多人入境，每人需要隔離檢疫14天，因此同一時間約有近兩萬人居家檢疫中，考慮防疫旅館數量可能不足，研議開放讓一般旅館也可以收檢疫旅客，即將公布相關標準作業流程。

對此國民黨文傳會主委王育敏提出三點呼籲，首先，對於防疫旅館不足的問題，中央應按照傳染病防治法，徵收、協調旅宿業者加入防疫旅館，由中央給予業者補助，而非粗糙地開放一般旅館的方式處理。

其次，中央政府應頒令，要求各地方政府持續徹查違法日租套房等非一般旅館卻收容居家檢疫旅客情況，並將居檢旅客轉移至防疫旅館，以明確分流、杜絕漏洞。

最後 若中央疫情指揮中心堅持開放一般旅館收留居家檢疫旅客，就應發佈最嚴謹的分流SOP，並協助地方政府落實工作人員的教育訓練，避免成為防疫破口。

新北市議員江怡臻指出，衛福部長陳時中都說過台灣很可能有社區感染疑慮，目前不該放鬆任何防疫標準，因為防疫旅館房間不夠而開放一般旅館收檢疫客，根本是飲鴆止渴，所以目前六都首長都主張應朝擴充防疫旅館方向規劃，只有台南市表示尊重中央規劃。

台北市議員王鴻薇則指出，台北市日前發現違法日租套房卻收居家檢疫旅客的情況，台北市府也多次函請中央正視「非防疫旅館讓居家檢疫者入住」可能造成的防疫漏洞，但中央不僅不願訂定罰則，更反向而為，要開放一般旅館執行收居家檢疫旅客，完全是本末倒置，增加民眾恐慌。

王鴻薇還說，指揮中心宣稱新冠病毒不會經由空調傳播，但連公衛出身的民進黨籍台南市長黃偉哲都呼籲，如果檢疫客要住一般旅館，應使用獨立空調的樓層，避免使用中央空調的旅館，這本是基本常識，指揮中心卻口出外行話。而且旅館毛巾是統一委外清洗的，若開放檢疫客住進一般旅館，其毛巾床單是否也會跟其他旅客一起洗？

(中時 )