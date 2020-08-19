今天8月19日是農曆七月初一，也是傳統民俗的「鬼門開」。據民俗說法，鬼門開也意謂著好兄弟們到陽間透透氣。國民黨南投縣立委許淑華也特地發文祝福「大家一切平安，並盼大家心存善念、感恩惜福」。

據公開資料顯示，今年農曆七月初一落在國曆的 8月19號，而鬼門關的時間則是在農曆七月三十，國曆時間落在9月16日，而或許大家多少聽過鬼門開的由來與習俗，是源於佛教的盂蘭盆節,傳說是目蓮救母的故事，七月十五的「中原鬼節，既是民間的鬼節，又是道家的中元節，佛教的盂蘭盆節，僧道俗三流合一」。

今天18日適逢「鬼門開」，許淑華也在臉書貼文表示，「今天除了是鬼門開，也是佛教感恩月的開始。祝福大家一切平安，常懷感恩心，福氣在身邊」。

貼文一出，吸引上萬網友按讚，2百多則留言，網友紛紛留言表示，「農曆七月不恐怖，中元節，目蓮救母，弘揚孝道」、「農曆七月也是孝親月，大家要及時行孝」、「台灣現在天天都是七月半」。

(中時新聞網)