慶祝「九三軍人節」系列活動今年依舊保留「揪你來看球-職棒開球」，今年超過1萬6,000餘名官兵及眷屬熱情參與，並首度與富邦球團合作，今年以「國防MIT，守護ING-英雄主場」為主軸，分於8月21日桃園球場、26日新莊球場、28日臺南球場及9月2日臺中球場，共4場次。政戰局文宣心戰處處長樓偉傑少將進一步表示，未來希望還能與將進軍職棒的味全龍合作軍人節活動。

此次與以往不同的是，今年官兵不需要在炎熱的天候著軍服觀賽，國防部配合各球團球衣顏色製作加油衫，贈送參加的官兵及眷屬，希望各球隊的球迷與國軍官兵一起成為「主場的英雄」，為球場上拼鬥的球員加油，也為國軍官兵加油。

樂天桃猿球團特地展示與國防部合作發行限量聯名球，一套三款，分別是「雲豹甲車、沱江軍艦、勇鷹高教機」，以響應「國防MIT，守護ING」的活動主軸，象徵「國軍戰士、職棒球員」都是主場英雄的對照。

國防部將於9月2日上午10時舉行「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，由三軍統帥蔡英文總統親自頒發國軍楷模、模範團體主官、全民國防傑出貢獻獎等5類169獎項，而今年最特別的是首次納入「後備輔導幹部楷模」，可以看出來政府對於後備戰力的重視程度。

今年的活動中為了能「與民同歡」，國防部特別與臺北市政府合作，8月29日下午14-21時在臺北市信義區香堤大道舉辦「九三香堤嘉年華暨社團成果展」，遴選各部隊亮點社團及全民國防互動式攤位，展現國軍年輕官兵在精實戰備操演之餘，也培養出多元的才藝。從下午3點開始，每個整點安排特別演出，包含三軍儀隊、空軍樂團、花防部原民舞蹈，絕對精采可期。

現場也規劃有獎徵答遊戲，並贈送限量全民國防文宣品，同時考慮到國人喜好拍攝網美照片的需求，設置大型軍種特色拍照打卡專區，有T10B傘具裝備模擬跳傘、Q版沱江軍艦及勇鷹高教機大型造型背板，絕對能拍出與眾不同的優質網美照片，愛拍照的民眾絕對要把握機會國防部邀請國人攜家帶眷來參加，親自體驗香堤大道濃濃的軍事氣息，歡度一個愉快的周末假期。

中華民國軍人之友社及國防部福利事業管理處，特別與國內知名廠商異業結盟，自8月1日起陸續推出「企業敬軍優惠專案」，總計7,000餘間商家響應，展現社會對軍人的支持和認同。對此，國防部邀請每位官兵在9月3日軍人節當天，踴躍穿著軍服、攜帶眷屬，從事休閒娛樂、用餐等活動，讓軍服成為象徵榮耀的服裝。

(中時 )