外媒報導，美國國會眾議院部分民主黨人正在促請議長佩洛西（Nancy Pelosi）與眾院多數黨領袖霍爾（Steny Hoyer）本周末表決一項法案，以恢復每周加發600美元失業給付的紓困措施。

由民主黨主導的眾議院將在本周六重返議會，為美國郵政服務的撥款，以及為扭轉恐阻礙11月大選郵寄投票的政策調整進行表決。

媒體報導，一群民主黨眾議員已聯署促請議長佩洛西與眾議院民主黨第二號人物霍爾，在周六開會審議郵政法案時，一併通過一個規模較小的紓困法案，該法案即納入加發失業金的條款。

此外，佩洛西周二在接受媒體訪問時透露出妥協的意願，稱她願意考慮將新紓困案的規模減半，而如有必要，民主黨明年1月可再提出新的紓困案。不過稍後其發言人表示，恢復談判的前提，仍是共和黨願意提高該法案金額。

華府為緩解新冠肺炎疫情衝擊的新一輪紓困振興法案協商仍然陷入僵局，白宮與眾議院在紓困案規模等主要議題上仍然互不相讓，要達成協議仍有一段漫漫長路。每周加發600美元失業救濟金的援助措施，已經隨著前一輪紓困振興方案落日，這使得美國龐大的失業人口將陷入生活困境，也為美國經濟埋下巨大的隱憂。

(時報資訊)