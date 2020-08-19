美國零售業巨頭沃爾瑪於周二（18日）公布財報，2020年第二季成績令人眼睛為之一亮，疫情期間線上營收幾乎翻倍成長，沃爾瑪亦打算趁勢推出新版會員制度，盤中股價一度飆升至137.63美元，但市場反應冷淡，午後股價下跌，收在137.71美元。

沃爾瑪近來加碼投資其電子商務，加強疫情期間食物及其它各項商品的線上銷售，2020年第二季同店銷售成長率攀升9.3%，另外因受惠於疫情期間封城措施，顧客傾向於使用線上購物及路邊取貨，沃爾瑪線上營收巨幅成長97%。

沃爾瑪CEO麥克米倫（Doug McMillon）指出，以這些成長數據作為基石，沃爾瑪計畫增加新的會員制度「Walmart+」，此一制度將加速路邊取貨服務，並強化沃爾瑪和顧客之間的關係。Walmart+預期將和亞馬遜的Amazon Prime服務打對台。

亞馬遜週二盤中股價一度達到52周以來的高點，但午後交易再度下跌，收盤跌0.66%，收在134.71美元。

麥克米倫對於本季財報表示，維持供應鏈確實是一大挑戰，但沃爾瑪的表現一直在改善。

沃爾瑪2020年第二季總營收達1,377.4億美元，高於分析師預期的1,354.8億美元，也較去年同期成長5.6%，調整後每股盈餘1.56美元。

美國商務部亦於18日發表統計數據顯示2020年前兩季美國國內電子商務大幅成長30%，總消費金額達2,115億美元，顯示新冠肺炎疫情使消費模式產生劇烈變化。

(工商 )