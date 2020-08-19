美國亞利桑那州日前傳出一起死亡意外，一名警察在17日半夜巡邏時，在當地水上樂園聽到微弱的呼救聲。警察循聲找尋，發現有一名男子卡在滑水道的鋼管中，而等到救援人員抵達救出男子後，才發現該名男子已經死亡多時。

根據國外媒體《美國電台》報導指出，這起事件是發生在美國亞利桑那州斯科茨代爾（Scottsdale），17日半夜時，警察在埃爾多拉多水上及健身樂園（Eldorado Aquatic & Fitness Center）巡邏，結果意外聽到呼救聲。該名警察耗費了一個多小時後，才發現原來是有名男子卡在水上樂園滑水道的鋼管內。

而警察找到呼救聲來源不久後，該名男子的呼救聲也隨之停止，當地的救援人員救出男子時，已經是早上7點左右，而呼救的男子仍然不幸身亡，而水上樂園也暫時停業接受調查。

當地警方推測，男子應該是翻越籬笆後跑進水上樂園內，而滑水道是由一個大型、空心的鋼管所支撐著，而該名男子就是掉落在這個鋼管內，是故警察無法第一時間展開救援，後續是透過拆卸鋼管的方式，才將該名男子的屍體移出。

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(中時新聞網)