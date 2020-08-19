曾奪得全國技能競賽金、銀牌的中山工商校友顏子軒和葛品妤獨當一面，攜手在鳳山區開餐廳創業，在校方餐飲科老師協助指點下，以真功夫、好食材撐過最低迷的疫情潮，如今逐漸站穩腳步，以台式中華創意料理闖出名堂。

顏子軒和葛品妤兩人在中山工商都是風雲人物，在國內外的餐飲賽事頻頻獲獎，畢業後2人決定合作創業開餐廳，不僅讓老師們刮目相看，同時也巔覆傳統思維，女主廚搭配男外場餐服，他們餐廳人員的平均年齡僅僅21歲，用真本事證明天底下沒有不可能的事。

葛品妤來自單親家庭，是家中的獨生女，個性懂事體貼的她，國中就開始打工賺錢貼補家計，個性外向、活潑好動，一但設立目標就會用盡全力設法達成，自己開業擔任廚師是她一直以來的夢想；而顏子軒則是專研英文、法文、西班牙文等多國語言，利用他自身的語言專長，擔任外場服務，與葛品妤一內一外合作無間。

顏子軒和葛品妤從去年9月就開始為開餐廳進行籌畫，不料12月開業沒多久就碰上新冠肺炎疫情風暴，讓這2人跌落谷底，但他們沒有自怨自艾，反而更加努力，同時在老師群當顧問的加持下，以精湛手藝、令人驚豔的創意美味，擄獲饕客的味蕾，如今走過風暴、迎來口碑，相信這段經歷讓他們倍數成長，未來必定更加順利。

(中時 )