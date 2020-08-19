據大陸水利部網站消息，8月17日、18日，長江水利委員會主任馬建華持續主持會商，滾動分析研判長江流域汛情發展態勢，安排部署洪水防禦和水庫調度等工作。會商決定，自8月18日19時將長江水旱災害防禦三級應急響應提升至二級。三峽大壩防汛形勢十分嚴峻。

受8月11日至17日持續強降雨影響，乾流寸灘站8月17日14時流量漲至每秒5萬400立方公尺，根據《全國主要江河洪水編號規定》，達到洪水編號標準，「長江2020年第5號洪水」在長江上游形成，與此同時，岷江、沱江、嘉陵江和長江川渝河段來水快速上漲。

18日，岷江高場站、沱江富順站洪峰水位均超歷史最高水位，嘉陵江北碚站洪峰水位超過保證水位。預計，20日長江乾流寸灘站洪峰水位將超保證水位5.5公尺左右，三峽水庫將出現每秒7萬4000立方公尺左右的入庫洪峰，為建庫以來最大洪水，防汛形勢十分嚴峻。

長江水利委員會連發8道調度令，聯合調度長江上游雅礱江錦屏一級、二灘水庫，金沙江觀音岩、烏東德、溪洛渡、向家壩水庫，烏江彭水水庫，協調四川省調度嘉陵江亭子口、岷江瀑布溝水庫全力攔蓄洪水，削減進入三峽水庫的洪峰流量；統籌上下游防洪，調整三峽水庫出庫流量，降低三峽水庫壩前水位。

同時，向四川、雲南、重慶、湖北、湖南省(直轄市)水利廳(局)，烏東德、溪洛渡、向家壩等水庫建設運行管理單位發佈通知，要求切實做好近期長江流域防洪安全管理工作，確保人民群眾生命安全。

(中時 )