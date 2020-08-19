綜藝天后小S主持風格無厘頭、大膽，而私下的小S也不吝嗇分享生活日常，小S就在IG發文直呼頭痛，只見她把短褲套在頭上，不過卻惹來網友留言嗆聲，對此，小S也現身回應：「氣成這樣幹嘛？」

小S昨深夜在IG發文透露，女兒嫌熱，但她卻吹冷氣吹到頭痛，小S還把短褲套在頭上，無厘頭發文引發熱議，還招來網友留言「不要宣傳自己是公眾人物啦好嗎...普通熱普通人一樣一樣的東西啦...自然而然的東西就是這樣的啦」。

小S回應網友。 （圖／取材自小S Instagram）

面對天外飛來一筆嗆聲，小S大方現身說：「氣成這樣幹嘛？我是怕冷耶！而且身為巨星我也沒辦法啊！」她接著也反嗆：「你才不要講普通常識咧，路人」，小S回應獲得網友狂讚。

不只如此，有人歪樓留言「如果妳的女兒長大後比妳漂亮，那怎麼辦？」、「林志玲都是直接對冷氣吹喔」，招來小S回：「假驕傲，真嫉妒」，而她還不忘虧林志玲「難怪臉乾了」。

(中時新聞網)