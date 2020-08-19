八月十六日，美國兩架B-1B超音速戰略轟炸機在值勤時接近中國大陸在東海劃設的航空識別區（ADIZ）。昨（十八）日，兩架同型轟炸機從關島起飛後，其中一架刻意繞道東海才返回美國本土。

美國這樣的動作，再加上這幾個月美國和中國大陸在東海、南海各秀肌肉，又讓日前馬英九前總統一席若共軍犯台，「首戰即終戰」、美軍不會在台海發生戰端時派兵護台的談話，又受到許多評論家和網民的討論。

雖然有不少人認為馬英九是前中華民國三軍統帥，他的判斷有其根據，美國也不會願意犧牲許多美國人的性命以保衛台灣，但也有人批評馬英九在釋放謠言，打擊台灣民心士氣，隔海與中共「武力統一台灣」的論調唱和。

馬政府八年執政時，幾乎每一年的國防經費占國內生產總值（GDP）比例、國防經費占政府開支比例，都比蔡政府的第一任期來得高，可是這樣仍然無法讓部分民眾相信馬英九願意抵抗中共侵略、保衛台灣。

關於是否「首戰即終戰」的爭論，政大外交系黃奎博教授說，「還不如認真思考如何讓首戰不要發生」，因為台海首戰若不是終戰，而是在台灣地區持續數週甚至數月發生戰亂，「那會更加可怕」。

黃奎博也提到，對於未來不確定的兵家大事，應該歡迎不同觀點的激盪，讓備戰止戰的工作有更周延的規畫與執行。

一般而言，戰略規劃會做最壞的打算、做最好的準備。但是因為長年糾纏不休的統獨問題，所以包括馬英九在內的人說「解放軍攻台，美國不會援助台灣」，很容易被渴切希望台灣獨立、認定美國會出兵保台的人視為失敗主義、投降主義、自我恫嚇。

認為美軍一定會馳援台海因而批評馬英九的人，所做的戰略規劃卻比較像是做最好的打算、跟別人齊準備。他們傾向相信台灣和美國及其盟邦最終會聯手打退中國人民解放軍，而這樣的預判是成功主義、勝利主義、自我激勵。

曾在國防大學任職的周茂林博士認為，為了這些互斥的論點爭得面紅耳赤沒有意義，如果有人堅持一旦解放軍攻台，「美國會援助台灣」或「美國不會援助台灣」，難道他們已經知道美國川普總統的戰略決定了？

周茂林說，台灣各界應該料敵從寬，切記「人必自助而後人助之」，最好先從美國未能及時出兵援台的角度，思考台灣究竟要如何面對仍未放棄武力犯台的中國大陸當局。

(中時新聞網)