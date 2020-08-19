智慧家庭新興技術應用交流研討會20日登場 15:132020/08/19 中時 陳信翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 資策會智慧系統研究所主辦的「智慧家庭新興技術應用交流研討會」於20日登場，活動以智慧家庭創新應用的發展趨勢及應用服務為主軸，將邀請相關產業專家出席交流。 資策會也規畫格物智聯與如影優活共同進行實體展示，打造出跨品牌、跨產品、跨通訊協定的智慧家庭互聯互通的情境設計，賦予使用者語音聲控系統。而智慧照護在目前也顯得格外重要，如何安全又便利的提供民眾生理健康量測服務，將有助於提升民眾自我健康管理意識。 (中時 ) #智慧 #應用 #家庭 #資策會 #系統 也許您會感興趣 推薦閱讀 「智慧科技的應用」觀摩交流活動 18日在興大舉辦 08:532020/08/19 財經 《電腦設備》台北自動化展登場 研華結夥秀3領域解決方案 09:432020/08/19 財經 《電腦設備》自動化工業展 達明秀3亮點 09:262020/08/19 財經 《半導體》自動化展 宇瞻射智慧物聯雙箭 11:592020/08/19 財經 《電機股》上銀拚逆轉 總裁喊話今年營運兩位數成長 12:332020/08/19 財經 Bd冰點AI智慧變頻空調 獲金選獎 04:102020/08/19 產業特刊 機器人與智慧自動化展登場 疫後唯一 04:102020/08/19 產業．科技 勵德智慧機器人咖啡販賣機 一鍵搞定 04:102020/08/19 產業特刊 專家傳真－AI時代來臨 為半導體開啟最佳發展機會 04:102020/08/19 專題周報 所羅門參展台北自動化 推多項新應用智慧物流解決方案 04:102020/08/19 投資理財 生活熱門新聞 派政風查彰化衛生局 陳時中揭原因：怕噴政治口水 - 生活 新颱風恐生成 周六逼近台灣！專家指一關鍵 - 生活 美返台少年無症狀卻突採檢確診 陳時中要查多事的衛生局 - 生活 豪華旅行社不敵疫情 利百加歇業、加利利裁員 - 生活 台灣輸出病例至上海、越南、寮國 3人身份曝光 多在北部活動 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。