資策會智慧系統研究所主辦的「智慧家庭新興技術應用交流研討會」於20日登場，活動以智慧家庭創新應用的發展趨勢及應用服務為主軸，將邀請相關產業專家出席交流。

資策會也規畫格物智聯與如影優活共同進行實體展示，打造出跨品牌、跨產品、跨通訊協定的智慧家庭互聯互通的情境設計，賦予使用者語音聲控系統。而智慧照護在目前也顯得格外重要，如何安全又便利的提供民眾生理健康量測服務，將有助於提升民眾自我健康管理意識。

(中時 )