「一瓶醬油貴過一桶油」，大陸A股主售調味品的海天味業，18日市值超越了石油巨頭中國石化。截至8月18日收盤，海天味業每股股價報158.33元（人民幣，下同），總市值突破5000億達到5131億元，不但超越恒瑞醫藥、寧德時代、美的集團等大白馬，更是超越石油巨頭中國石化4915億元的總市值，升至A股第12位。
而海天味業所屬的食品飲料板塊18日同樣漲勢驚人，根據東方財富數據顯示，當日該板塊所屬的85檔個股中有79檔上漲，其中N均瑤漲幅44.01％、安記食品及保齡寶漲停；海欣食品、三全食品、安井食品、好想你、百潤股份等均大幅上漲。
根據《中國證券報》報導，今年以來，海天味業股價大漲78.24％。相比2017年8月31日的收盤價每股31.39元來算，3年內股價漲幅達400％。
賣了多年調味品在大陸耳熟能詳的海天味業，主營產品有醬油、蠔油、醬、醋、雞精、味精、料酒等。多年以來調味品的產銷量及收入名列行業前茅，醬油、調味醬和蠔油是其最主要產品。
相比海天味業，市值被超越的中國石化，今年第1季經營表現並不好看，實現營收5555.02億元、年減22.6％，同時淨虧損197.82億元。
(旺報 )
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