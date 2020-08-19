新北市府除推動北海岸青春山海線、南部山林微笑山線觀光路線外，西北的八里是「新北觀光圈」最後一塊拼圖，新北市觀光局將引進民間資源，推動八里觀光纜車計畫，從八里渡船頭到觀音山硬漢嶺斥資9億元興建，加上土樹三鶯地區民宿計畫，與九份、金瓜石地區的台車復舊計畫，打造2030新北觀光圈。

觀旅局長張其強在19日市政會議專題報告，提出「新北市2030觀光願景」專案報告指出，目前新北在北海岸推動了「青春山海線」，透過淡蘭古道可南接坪林到三峽鶯歌的「微笑山線」，市府將把這些新景點、新路線串連成一個面，提供民眾更好的選擇。

張其強說，猴硐地區每年吸引100萬人次進入，但多停留短暫時間，若能夠過深度精緻旅遊規畫，挖掘在地故事，把人多留半天甚至過夜，能夠帶動超過1億元以上的商機。

張其強說，市府將推動「猴硐牡丹雙百年環線整合計畫」 ，除了正在進行的三貂嶺自行車隧道工程，猴硐瑞三選煤場的整建工程也預定2022年完成主體並且對外開放，結合時間和空間的旅遊環境。

張其強也說，未來也將串連「微笑山線」，推動「新北山徑大縱走」從土樹三鶯，一路到瑞平雙貢，規畫從新北南方山區一路走到北方的海邊，作為人生的自我挑戰。

張其強說，西北邊的八里將是最後一塊拼圖，淡江大橋預計2024年通車、淡海輕軌藍海線、八里輕軌也都已在進行中，在侯市長指示下，在不破壞原有自然生態環境原則下，市府歡迎業者來參與興建「八里纜車」，結合淡江大橋、八里河岸公園、十三行博物館，配合重要節慶活動，打造成特色活動。

張其強說，八里纜車預計從八里渡船頭延伸到觀音山硬漢嶺，沿途約2公里，預計斥資9元興建。

市府也計畫以鶯歌、三峽，以及金山和貢寮作為實驗區，鼓勵民眾，回鄉經營民宿，讓老屋重新展現生機。

侯友宜說，新北市得天獨厚，有80％都是山林，還有許多海洋資源，又位在人口最多的區塊，交通便利一日來回方便，但如何把這些人留下來停留久一點，精緻旅遊會是接下來的重點。

侯友宜也說，除了八里纜車，市府也希望能將九份金瓜石以往的運煤台車能夠復舊，讓以前原有走過足跡，在不破壞環境下重現，讓更多旅客停留在景點久一點。

(中時 )