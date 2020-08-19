台南地區今天上午一連3起有感地震，其中第3起芮氏規模達4.7；另兩起更是在8分鐘內接連發生。中央氣象局證實，當地一口氣出現3起規模超過4的地震，觀測資料上「前所未見」，後續效應必須密切觀察。

南部地區整個上午「搖不停」，首先是8時33分、41分先後發生規模4.5、4.2地震，午間11時13分再度發生有感地震，規模達4.7，且深度更淺僅10.4公里。氣象局地震測報中心一度針對南部發布國家級警報；該震最大震度在嘉義4級。

根據測報中心觀測，11時13分的地震，震央在台南六甲，深度10.4公里。震度最大在嘉義番路4級；台南新化、嘉義市、雲林水林都是3級；其他地區包括高雄、南投、彰化2級；就連隔了一座中央山脈的花蓮、台東，以及跨海的澎湖，都有1級。

據統計，震央所在位置每年規模4以上的地震並不常見，一年平均1、2個，今天一口氣發生3個，「史上首見」！

測報中心副主任吳健富指出，這幾起地震無論從位置、規模、深度，確實少見，過去幾乎沒有相關資料，「無脈絡可循」。他強調，地震雖然淺，不過仍屬正常板塊運動，蓄積在地表的能量釋放，一般來說，台灣西半部的地震「震央都會比較淺」。

至於一天3起，為何只有第3起發布「國家級警報」，吳健富解釋，因前兩起都未達規模5的預測門檻，只有第3起預測可能達到規模5，所以發布警報。後續會不會再有地震，甚至規模更大的，氣象局密切觀察中。

(中時新聞網)