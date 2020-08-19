彰化縣衛生局篩檢出無症狀病例，卻被政風調查，今天王惠美前往打氣，面對群情支持，彰化縣衛生局長葉彥伯只是簡要的說，一切都依序中央指示來做，都照規定，居家檢疫也是照中央步驟來做，王惠美不平，激動地說「要不要一併也把我調查一下」。

葉彥伯被調查，不僅醫師，各界都不捨，面對眾多關心，葉彥伯只是表示，每次疫電會議對於相關步驟、程序都進行報告，前往送花的王惠美站在一旁，補充說，即使現在疫情穩定了，到現在每個月還都進行防疫開會，持續追蹤，所有的狀況，衛生局長都有報告，「都是經過我王惠美同意，要不要一併也把我調查一下」。

王惠美說，篩出了無症狀個案，等於避免在社區趴趴走，拆了可能未爆彈，應該要加油、要按讚，卻落得政風調查，真得很委屈，從疫情爆發後，彰化縣衛生局同事都加班到9點、10點，無怨無悔，就是為了守護縣民，衛生局做到超前布署，率先執行進入醫院一定戴口罩，讓白台司機在醫院待了8小時，每人受到感染，安養院等禁止禁止家屬進入，防止感染，到底哪個地方做錯了？

各家媒題也紛紛提問「中央防疫分顏色嗎？」王惠美沒有正面回應，表示對第一線防疫工作人員真得感到很委屈。

(中時 )