台灣駐索馬利蘭代表處前天掛牌，並未使用「中華民國」，外交部小編在臉書發文指出，「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字」，引發爭議。宅神朱學恒忍不住痛批「超越憲法的垃圾小編治國再度出現了」，不過凡槿（廣告小妹）卻認為，是把小編推出來試水溫。

朱學恒昨（18）日在臉書怒轟，這麼夠種嫌中華民國累贅，不要在中華民國外交部任職、不要用中華民國的電、不要領中華民國的薪水啊，「是外交部獨立建國了嗎？還是對岸滲透來的匪諜營造獨立假象啊？」直呼最近各單位臉書小編已經超憲法機關，以後要不要任命一個高官黨當小編院院長？

不過，廣告小妹有不同看法，她在臉書直言「這很明顯就是把小編推出來試水溫」，掛牌上的字已經說明了一切，關鍵點從來不是那則貼文，也並非小編態度輕浮，是此事只能用特殊發文方式淡化其政治意味，在島內被藍粉砲，好過在國際上跟敵營正面交鋒。至於這個走向究竟對不對，廣告小妹說，「年初的817萬人已經投了贊同了不是嗎？尊重民主結果囉。」

對此，外交部發言人歐江安今日澄清，目前我國駐在非邦交國代表處的名稱，多為「台北經濟文化代表處」，而新開設的駐索馬利蘭代表處，以「台灣代表處」呈現，強調從未說過「中華民國是贅字」。

(中時新聞網)