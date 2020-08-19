為嚴防第二波疫情襲捲重來，不少民眾開始囤積口罩。萊爾富今（19）日開放預購萊潔「淡橙橘色」醫療口罩，限量1萬5000盒，不少民眾一早現身超商排隊搶購，8分鐘內就全數完售。但就有民眾在臉書社團貼出一段影片爆料，萊爾富的超商店員與客人相互配合，一人使用好幾個號碼進行預購，一人超過一單，就這樣完售了。

原PO於《口罩現貨資訊》臉書社團爆料，今早在新竹竹東的萊爾富，「超商店員與客人配合，一人拿好幾個號碼結帳。」明明手裡已有預購成功的「小白單」，卻又使用另支手機再次進行預購，在事物機前站了許久，原本限制「一人一單」的規定，演變成其他自私的民眾「鑽漏洞」，「一人多單」導致後方欲購買的民眾，撲空的狀況發生。

影片雖只有短短11秒左右，但可清楚看見一名男子，用手機在進行「二次預購」，有網友質疑為何當下不反應問題，原PO對此則表示，「說了！我說一人一單結帳！還被後面婆媽剿說是認手機號碼，不是認人」，讓她相當無奈又氣憤，但因為店員也「配合」，所以反應也無效。

有自私的民眾，違反一人一單的規則，預購多盒限量口罩。（圖／翻攝自口罩現貨資訊臉書社團）

不過後來因為後面排隊的婆媽也都沒有買到，讓原PO直呼「好爽」！其他網友分享相關經驗說道，過去曾在預購「薰衣草紫口罩」時，其中一個小姐持四個手機門號，邊輸入邊等待親友傳送驗證碼，在她買完時，後方等待排隊的人也買不到了，那天那間萊爾富，只有兩個人預購成功，但卻是兩人買六盒。

此篇引來不少網友共鳴，「每間超商都有這種人」、「好瞎唷」、「真貪心」。

(中時新聞網)