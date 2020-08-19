台南市七股區經營電風扇生產製造的新喜興業公司，因欠繳97年度營利事業所得稅86萬元逾期不履行，被南區國稅局佳里稽徵所移送強制執行。行政執行署台南分署查出，該公司同年的營業收入及流動資產高達6700萬多元，但流向不明，18日通知陳姓負責人到場說明時，因對方撇清所有責任，經移送台南地院聲請管收獲准。

行政執行官吳俊青調查發現，65歲的陳姓負責人，借用另家位於七股區生產電風扇的公司廠房登記設立新喜公司，也從事電風扇生產製造。該公司由陳男負責經營管理，並利用所屬員工及眷屬的名義登記為人頭董事，以規避納稅義務；執行官進一步調查發現，新喜公司於97年度有營業收入3800餘萬元，以及流動資產2700餘萬元流向不明。

不過，台南分署昨天通知陳男到場說明時，他卻全盤否認知悉公司財務、業務、人事及營收狀況，撇清所有責任。吳俊青訊問後，認定陳男陳述虛偽不實，涉嫌隱匿公司財產，符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」的管收事由，將對方移送台南地院聲請管收，法官於下午6點多裁准，隨即解送台南看守所附設管收所。

(中時 )