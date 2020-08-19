群海、上質2家公司，未經主管機關核准，在國內推廣「自然殺手細胞」免疫療法，宣稱對治療癌症頗有療效，並雇用多名兼職護理師為民眾實施抽血、輸血，5年向民眾收費5600多萬。台北地檢署依違反醫師法起訴2家公司林姓、王姓負責人夫婦、護理師共6人。

起訴指出，林男、王女及4名護理師，明知不具醫師資格，不得擅自執行醫療業務，竟未經主管機關核准，在國內推廣「自然殺手細胞」免疫療法。

林、王宣稱，自然殺手細胞（natural killer cell）是一種細胞質中具有大顆粒的細胞，簡稱NK細胞（NK cell），該療法是從人體周邊血液抽離出NK細胞，運用細胞淚素培養及活化NK細胞達到相當數量後，再用注射方式回輸人體，對治療癌症病患頗有療效，吸引不少病患及家屬付費治療。

檢調估計，光是2010年8月至2015年11月止，林男及王女夫婦帳戶就收取5662萬4425元，林、王再指派未具醫師資格的4名兼職護理師，分別至病患住處、群海、上質公司，為病患進行抽取及回輸血液之醫療行為，4名護理師每次可領取300元至500元不等報酬。案經調查局新竹縣調查站移送偵辦。

(中時 )