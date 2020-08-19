娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！淡出20年爆失智，他驚喜捕獲「野生陳淑樺」。王耀慶消失台灣11年，赴陸片酬破億近況曝光。強尼戴普前妻參觀清真寺 「無罩激凸」網砲轟：不尊敬。小嫻離婚3年爆新戀情，認愛金剛「現在很開心」。

以一首《夢醒時分》奠定華語歌壇天后地位的陳淑樺，卻因走不出喪母之痛淡出歌壇，20年來曾多次傳她復出，但她都無意再公開露面，近日，資深演員「陶爸」陶傳正在臉書曬出與「陳淑樺」合照，讓網友都驚呼不已。

早年以《花系列》電視劇走紅的王耀慶，2009年離開台灣到大陸發展，近幾年靠著《我是杜拉拉》、《好先生》等闖出一片天，被封為「職場男神」，身價也跟著翻漲，據悉，光片酬就可達人民幣3千到5千萬（約新台幣1.4億到2.3億），而現46歲的他近照曝光，凍齡外貌令人驚豔。

好萊塢女星安柏赫德(Amber Heard)，不僅與強尼戴普離婚官司打了4年未落幕，甚至還被控出軌特斯拉創辦人伊隆馬斯克，可以說是醜聞不斷，未料她近來去土耳其伊斯坦堡旅遊時，似乎沒戴胸罩參觀清真寺，慘遭網友砲轟對宗教不尊敬。

女星小嫻（黃瑜嫻）2017年和何守正爆婚變，隔了半年正式離婚，單身2年多終於交新男友，對象是金剛（李信樵），她也透過經紀人大方認愛，願意再為愛情勇敢一次。

(中時新聞網)