儘管新冠疫情嚴峻，日本政府要求企業增加居家辦公比例，但日本央行仍拒絕交易員在家工作和連線到央行網路，以進行資產買賣和其他的市場交易。

據Japan Times瞭解，目前至少有三家金融機構向日本央行提出申請，但皆遭央行拒絕。俗稱的央行網路(BOJ-Net)每天進行上兆日圓的交易，並透過專有電纜連接到數十家的金融機構，以便能與央行進行資產交易或購買國債。

日本央行擔心在家連線將有虛擬網路安全的風險。但是相反地，美國聯準會和歐洲央行卻允許與居家方進行交易。

目前有56家金融機構與央行的BOJ-Net連線，其中的21家亦使用該網路與財政部進行債券競標。據了解，每天有超過200兆日圓資金和債券透過該網路進行交易。

日本金融機構如果要賣政府國債給央行，至少需兩名交易員在辦公室，一位在指定的電腦輸入金額，另一位查核數據準確性。

(時報資訊)