台積電(2330)先前已將今年度的全球技術論壇延至8月24日舉行，受到全球疫情持續延燒，台積電決定將今年度技術論壇與開放創新平台生態論壇改採線上舉行，這將是台積電這兩項論壇首度以線上形式進行。

台積電今年度的全球技術論壇原訂4月登場，因疫情之故，原先將北美技術論壇延至8月24日在聖克拉拉會議中心舉行，並緊接著於8月25日舉辦開放創新平台生態論壇。

但時至7月，全球疫情仍未趨緩，台積電決定將今年度技術論壇與開放創新平台生態論壇改採線上形式舉行。

台積電官網指出，總裁魏哲家將在技術論壇中發表演說，說明產業及台積電最新狀況。台積電技術論壇並將安排業務開發資深副總經理張曉強及研究發展系統整合技術副總經理余振華等人說明先進製程、特殊製程與先進封裝等最新的技術發展。

針對最新製程技術，台積電於上季法說會中指出，5奈米製程技術領先量產，將於下半年大量出貨，今年全年將貢獻約8%營收，3奈米製程將於2022年下半年量產，持續技術領先之地位。

台積電指出，將積極尋求與客戶和合作夥伴間的創新方式，將於技術論壇中發表有關技術更新和未來的發展計畫，並展示其生態系如何應對當今複雜的設計挑戰。

(時報資訊)