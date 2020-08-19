蝦皮購物觀察宅經濟帶動站上民生必需品、3C家電、居家娛樂商品需求，因此佈局線上專店策略，打造「蝦皮超市」、「蝦皮電子」、「蝦皮書城」向通路化拓展經營觸角；更看好食品類線上採購趨勢不減，鎖定主要客群消費訴求優化蝦皮超市服務，強打價格力、方便性競爭優勢，以挑戰市場最低價的價格優勢，創造優於實體的購物體驗，全力搶攻後疫「滑」超市商機。

市場趨勢推動品牌零售業者加速佈局數位版圖，打造全通路策略，疫情爆發期間即有上千家品牌進駐蝦皮商城，包括鼎泰豐、希爾思、白蘭氏等國內外知名實體品牌。

而湧進電商的人潮也轉為流量紅利，使得品牌紛紛加大電商廣告投資比重，拉抬線上業績。疫情期間平台關鍵字的廣告投報率單月成長20％，實際為合作品牌帶動流量和訂單雙重躍升。

除品牌加速數位轉型進程，電商也依市場動態積極尋求發展契機。蝦皮購物發現因企業分批上班、居家時間長，帶動辦公類電子設備和娛樂遊戲類商品消費力成長數倍。

自煮料理、生鮮食品銷售增長更為強勁，疫情期間單月在站上多次購買料理食品的用戶需求竟增加近2倍，顯示消費者已逐漸養成線上採買的習慣。

鎖定疫情環境下聚焦的三大網購需求，蝦皮購物推動成立線上專店，由「蝦皮超市」滿足民生必需品採購需求，更從防疫基本需求出發每日開賣醫療口罩，另以「蝦皮電子」提供優於實體門市的專業原廠保固及超值優惠，「蝦皮書城」則精選時下熱門書籍類型推出專屬折扣。

此外，「蝦皮超市」亦結合24h快速配送到府，節省實體採買的時間、搬運人力及交通成本，實際滿足時間碎片化趨勢下的消費需求。期盼藉由「蝦皮超市」鎖定線下採購移轉線上的新商機，給消費者更勝實體的購物體驗。

(時報資訊)