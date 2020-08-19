工業電腦廠廣積旗下博弈設備廠廣錠（6441）雖受疫情衝擊博弈業務需求、儲能設備業務初期生產仍處學習曲線、且面臨電芯缺料問題，致使第二季營運轉虧創低。不過，隨著生產狀況改善、電芯缺料問題解決，下半年營運動能回升、營運表現可望好轉。

受惠跨足儲能業務及業績轉機題材激勵，廣錠股價自7月底一路上攻，今（19）日再開高飆升7.61％至148.5元，再創上櫃以來新高價。不過，由於半個月已飆漲逾9成，漲勢隨後出現拉回，截至11點5分維持逾3％漲幅，領漲工業電腦族群。

廣錠第二季合併營收2.3億元，季減26.31％、仍年增30.99％，但毛利率15％、營益率負6.08％雙創新低，本業由盈轉虧，加上業外受匯損拖累轉虧，稅後虧損0.14億元、每股虧損0.48元，亦雙創新低。

廣錠上半年合併營收5.44億元、年增達81.02％，改寫同期新高。毛利率雖降至18.87％同期低點，但營益率自0.71％谷底回升至1.33％。惟因匯損拖累業外轉虧，稅後淨利251.2萬元、年減74.56％，每股盈餘（EPS）0.08元，雙創同期低點。

廣錠受惠博弈機台專案密集出貨，帶動首季獲利登近1年半高點，惟第二季新冠肺炎疫情致使歐美經濟活動停擺，博弈設備業務需求急凍，雖然儲能系統（ESS）設備新業務開始出貨，但初期生產仍處學習曲線，且面臨電芯供給不足狀況，致使第二季營運轉虧。

不過，隨著儲能系統設備生產狀況持續改善，加上電芯缺貨問題已獲得解決，廣錠7月自結合併營收0.92億元，月增18.3％、年增達1.3倍，回升至近4月高點。前7月合併營收6.36億元、年增達86.8％，續創同期新高。

展望下半年，廣錠全力衝刺儲能系統設備生產，隨著生產學習曲線向上，出貨可望進一步增溫。同時，廣錠亦攜手普威合資設立台普威，進軍營運及系統整合（SI）市場，順利取得台電儲能自動頻率控制（AFC）調頻備轉輔助服務標案，為未來營運成長動能添薪。

(時報資訊)