女星雞排妹擁有火辣身材，加上言行直率辛辣，受到不少粉絲喜愛，近來主持網路節目大聊性愛話題，先是透露曾嘗試「開放式關係」，成功掀起網友討論，近來更試摸矽膠娃娃，直呼：「那這就是男生摸我的感覺」，讓所有人聽得臉紅心跳。
雞排妹在網路節目《深夜保健室》分享30萬元的擬真矽膠娃娃，更現場試摸娃娃臀部和胸部，並和摸自己的做出比較，對此她表示彈性和觸感差不多，但真人而言相較軟嫩一點，此外摸到矽膠娃娃下體時，驚呼：「那邊熱熱的，這就是以前男生摸我的感覺，我在體驗男人耶」，對此業者表示為了貼近真人溫度，在出租前都會先用電毯加熱，而業者也強調用畢後會加強清潔次數，以便消毒和滅菌，確保客人用到的都是安全衛生。
對此網友也紛紛留言：「雞排妹找到失散多年的好姊妹」、「叫廠商做一隻和雞排妹一樣的一比一」、「今天雞排妹跟男人一樣 摸來摸去色色的」。
(中時新聞網)
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