台灣正版電視盒品牌暨串流電視平台 OVO，宣布上架 LINE TV、巴哈姆特動畫瘋等眾多 APP，讓喜愛日韓劇及 BL、動漫的觀眾可以在電視上有更多元、舒適的收看選擇！同時發表新版 99 元串流第四台服務，原月繳 99 元可看 50 台，限時升級可看 80 多台頻道，並新增手機、電腦跨螢收視功能，以及推出年繳會員電視盒 0 元帶回家的優惠，希望讓觀眾觀看正版影視也不用傷荷包。

根據凱度洞察與 LifePoints 今年 4 月發表的 OTT 隨選影視戰況分析，台灣觀眾目前仍以免費觀看為主，僅 26% 的民眾表示有付費。隨著警方持續打擊盜版，如近期破獲的盜版電視盒案，從總公司到北中南經銷商共逮捕十人，正版付費市場可望持續成長。

OVO 創辦人吳有順表示，「從音樂的經驗來看，盜版MP3 也曾充斥市場，但逐漸過渡到付費串流服務，我們認為價格降至消費者能接受的甜蜜點是關鍵之一。為了降低觀看正版的進入門檻，這次將頻道豪華餐降至 99 元，並引入豐富的應用程式與免費頻道，助市場從盜版過渡到正版串流影音時代！」

OVO 新版 99 元電視串流服務，99 元可收看 80 多台，橫跨新聞、戲劇、電影、綜藝、生活、兒少、體育即時頻道，再加上 40 多台免費的海內外新聞、公視、購物、韓流、宗教頻道，等於每月 99 元可收看超過 130 個頻道。OVO 正式上線與四季線上合作的跨螢收視服務，訂閱的頻道在四季線上的手機APP上也可看，一次訂閱兩個裝置收看。訂閱一年方案，電視盒更可免費租借帶回家！

新上架應用程式除了 LINE TV、動畫瘋外，還有 GOOD TV、Vimeo、TED TV、股市、健身、教育、多款賽車遊戲與第三方應用商店 Aptoide TV 等，包括原已上架的 Netflix、friDay影音、KKTV、YouTube 等服務，提供觀眾免費與加值付費的多元影音選擇！

(科技)