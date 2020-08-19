彰化衛生局日前主動採檢無症狀的美國返台少年，發現少年染疫，卻遭中央找來政風處調查。台大公衛學院教授陳秀熙表示，彰化的作法合乎科學，美國是高危險國家，且主動監測本來就是地方職責。中央可以主動入境採檢菲律賓返台者，為何地方不能主動找出潛藏個案？他感慨，防疫最怕的是對立，只要對立一切就會亂了調。

陳秀熙表示，地方的職責在於進行最重要的疫情調查，中央負責制定政策、專家提供分析。此次彰化縣衛生局透過社區監測的方式，主動找到個案，此舉符合《傳染病防治法》。此次中央出動政風處來調查，顯示的是行政力、專業的力量與決策出現了不平衡。

以巴西狀況為例，當地對防疫的態度非常分歧，政府努力追求疫苗合作，但許多人都認為應該要先把疫情控制住。陳秀熙表示，每個人對防疫有不同意見，在民主社會是非常正常的，而保護台灣民眾不變成第二波疫情感染個案才是應該要強調的重點。

陳秀熙表示，彰化主動針對美國返台個案進行採檢合乎科學，美國對新增個案的貢獻度僅次於印度，是高風險國家。中央過去曾針對肺炎個案做擴大採檢，近期也對菲律賓入境者全採檢，都是主動找出個案，為何中央主動找個案可以，地方主動找個案卻不行？

「防疫最怕的是對立」，陳秀熙表示，只要出現對立，一切就會亂了調，重要的是思考，中央與各界都需要協調、溝通，才能產生出一致的政策。

(中時 )