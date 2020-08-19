民進黨團總召陳世凱說，市府應尊重中央已派任新處長詹政曇。（陳世宗攝）

李中指出，中央與地方要相互尊重，市長要堅持理念，不合適請他另派。（陳世宗攝）

台中市議會今天召開臨時會，政風處長由副處長許金來代表出席與會。（陳世宗攝）

台中市新任政風處長詹政曇5日上任後，因市府迄今尚未布達，19日再度缺席市會議臨時會，引起藍、綠雙方陣營論戰。綠營議員要市議會發文請新處長來列席，這是議會的尊嚴；藍營反批，公務人員上任地方首長要布達及宣誓就職，如果沒有就不予承認，中央與地方是夥伴關係，不是敵對關係。

市長盧秀燕表示，法務部派任政風處長的人事公文，沒有發函給台中市政府或市長室，而是直接發給政風處及其受派任者，所以這是憲政的問題，依照地方自治法，加上六都升格後的機制與慣例，雖派任權在中央，但薪資支付、業務費用全由地方政府給付。因此中央會預先提列數個名單跟地方政府首長協商，希望此事能圓滿妥善解決，與人為善，靜待法務部提名單與市府協商。

台中市政風處前處長張榮貴去年1月退休後，由副處長許金來代理處長。詹政曇5日悄悄上任後，至今仍未舉行布達典禮。外傳是因盧秀燕屬意許金來真除，但法務部卻不接受，中央與地方還要協商；詹政曇今天未出席市議會，引起藍、綠議員的關注。

民進黨市議員何敏誠、陳世凱、江肇國、林德宇等陸續發言，要求市府應尊重中央已派任新處長，人事處說政風系統是一條鞭市府管不到，市府對政風處長滿意與否？不滿意應發公文請副處長許金來列席，應尊重議會的備詢制度！

國民黨團書記長陳政顯說，公務人員到任地方首長要布達及宣誓就職，如果沒有就不予承認，中央與地方是夥伴關係，不是敵對關係；如果是中央完全執政，那建議中央修憲全部由中央來派任，如果不尊重、地方就予以拒絕。

李中指出，過往都有幾個人選來協商，目前中央派一個人下來，要將現任的調離，中央與地方要相互尊重，市長要堅持理念，不合適請他另派！

(中時 )