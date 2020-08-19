今日同地連三震！今(19)日11時13分31秒於台南市六甲區再一地震，震源深度10.4公里，芮氏規模4.7。

今晨第一起地震發生在8時33分，規模4.5，第二起地震發生在8時41分，規模4.2地震，最近一次發生在11時13分，規模4.7。

氣象局地震測報中心表示，研判應該屬於群震，至於後續是否還會發生同規模甚至較大地震還有待觀察。

各地震度級：

●嘉義縣地區最大震度4級

4級：番路

3級：義竹、大埔

2級：民雄

1級：阿里山

●臺南市地區最大震度3級

3級：新化、七股

2級：東山、善化、楠西、佳里、永康、臺南市

●嘉義市地區最大震度3級

3級：嘉義市

●雲林縣地區最大震度3級

3級：水林

2級：四湖、土庫、斗六市

1級：草嶺、麥寮

●高雄市地區最大震度2級

2級：桃源

1級：甲仙、六龜、旗山

●南投縣地區最大震度2級

2級：玉山

1級：信義鄉、南投市、國姓、名間

●彰化縣地區最大震度2級

2級：彰化市

1級：大城

●臺東縣地區最大震度1級

1級：海端

●澎湖縣地區最大震度1級

1級：馬公市

●花蓮縣地區最大震度1級

1級：富里

●苗栗縣地區最大震度1級

1級：苗栗市

(中時 )

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