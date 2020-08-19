今日同地連三震！今(19)日11時13分31秒於台南市六甲區再一地震，震源深度10.4公里，芮氏規模4.7。
今晨第一起地震發生在8時33分，規模4.5，第二起地震發生在8時41分，規模4.2地震，最近一次發生在11時13分，規模4.7。
氣象局地震測報中心表示，研判應該屬於群震，至於後續是否還會發生同規模甚至較大地震還有待觀察。
各地震度級：
●嘉義縣地區最大震度4級
4級：番路
3級：義竹、大埔
2級：民雄
1級：阿里山
●臺南市地區最大震度3級
3級：新化、七股
2級：東山、善化、楠西、佳里、永康、臺南市
●嘉義市地區最大震度3級
3級：嘉義市
●雲林縣地區最大震度3級
3級：水林
2級：四湖、土庫、斗六市
1級：草嶺、麥寮
●高雄市地區最大震度2級
2級：桃源
1級：甲仙、六龜、旗山
●南投縣地區最大震度2級
2級：玉山
1級：信義鄉、南投市、國姓、名間
●彰化縣地區最大震度2級
2級：彰化市
1級：大城
●臺東縣地區最大震度1級
1級：海端
●澎湖縣地區最大震度1級
1級：馬公市
●花蓮縣地區最大震度1級
1級：富里
●苗栗縣地區最大震度1級
1級：苗栗市
(中時 )
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