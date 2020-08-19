櫃買中心配合上櫃公司第2季財報公告，規劃一系列七場次「櫃買市場業績發表會」，18日「富櫃200（一）」主題的智冠（5478）、力致（3483）、亞泰（4974）後，今（19）日「櫃買亮點」主題業績發表會在台南登場，由聯亞（3081）、生展（8279）、桂盟（5306）等3家上櫃公司，說明最新業績表現及營運展望。

櫃買中心表示，8月19日與億載會合辦，邀請3家大台南地區的優質企業出席「櫃買亮點」場次主題業績發表會，包括光通訊元件大廠聯亞（3081）、保健食品大廠生展（8279）及全球自行車鏈條大廠桂盟（5306），由櫃買中心李愛玲總經理及億載會吳盈進會長共同主持，也是本系列首場與投資人面對面的業績發表會。

櫃買中心指出，明（20）日「智慧生活」主題業績發表會，有IET-KY（4971）、新鼎（5209）、倉和（6538）3家上櫃公司線上直播說明業績。下周還有「生技醫療」、「富櫃200(二)」、「櫃買特色」及「富櫃200（三）」等四場次主題業績發表會，由相關上櫃公司經營團隊說明營運績效及產業前景。各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站可點閱觀看。

(工商 )