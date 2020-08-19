今年7月初，有美國天文學家拍下俗稱「紅色精靈」的天文奇景，如此罕見的畫面立刻吸引不少網友分享討論。

美國德州麥當勞天文台（McDonald Observatory）的天文學家胡默爾（Stephen Hummel），在7月2日時，拍攝到德州洛克山山脊上的天文奇景「紅色精靈」，從畫面中看起來，赤紅色的光芒在黑夜的高空中，非常的顯眼，而整體畫面看起來，就宛如巨型的水母飛舞在高空之中。胡默爾也將這一畫面分享到網路上，馬上就吸引不少網友的目光。

胡默爾在接受媒體採訪時表示，當時用肉眼看起來，光芒非常的短暫、黯淡，甚至根本無法確定到底有沒有看到。由於他也沒有親眼目睹過紅色精靈的奇景，所以他當時耗費了4個半小時的時間拍攝，才捕捉到現在看到的精彩畫面，這才確定他真的遇到了罕見的天文奇景。

據查，紅色精靈，是一種大範圍放電現象發生在積雨雲之上，雷暴雲與地面發生地閃所產生的奇景。此時積雨雲會發出橙色、紅色的光芒，在夜空中以各種形狀閃爍。與閃電不同的是，紅色精靈是一種冷電漿體現象，並不向閃電一樣具備高溫。而雖然早在1730年就有紅色精靈的紀錄，但是直到1989年7月，明尼蘇達大學的科學家才拍攝到第一張紅色精靈的畫面。

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(中時新聞網)