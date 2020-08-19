台中市議會民進黨團針對盛唐診所鉛中毒事件，今天與中華民國藥師公會全聯會共同舉行記者會。市議員周永鴻等要求市府應擴大調查，篩檢就醫民眾，避免有民眾受害而不自知？衛生局表示，市府加強中醫診所及中藥販賣業稽查，已完成596家，並抽驗中藥檢體54件，另接受了88位民眾，共153件中藥檢體送驗。

周永鴻、李天生、張家銨等議員說，盛唐診所因為將禁藥硃砂入藥，導致多位求診民眾鉛中毒，根據衛生局統計，至18日累計28人確診鉛中毒，市長盧秀燕日前被媒體詢問，是否傾向讓民眾自行到醫院篩檢時，表示私下自費和遞藥單給醫師的民眾，應會自己向衛生主管機關通報。

周永鴻等人表示，在前台中市議長張宏年一家四口鉛中毒的新聞出來之前，其他服藥中毒的受害者根本不會知道自己服用的中藥含鉛過量，卻受各種病痛之苦，還有些受害者可能還沒有明顯症狀。這些人唯有檢驗一途才能知道是否血中鉛含量超標。

周永鴻等人要求，衛生局應積極調查在盛唐就醫民眾的服藥內容，並主動協助篩檢是否鉛中毒，避免有受害者不自知的情形發生。

衛生局說，市府加強中醫診所及中藥販賣業稽查，已完成596家，並抽驗中藥檢體54件，另接受了88位民眾，共153件中藥檢體送驗。另外，衛生局也主動辦理了29場中藥小學堂課程，計1316人參加，提供市民正確的中醫藥知識。

針對市議員呼籲市府對於鉛中毒受害民眾，如新冠肺炎一樣進行主動普篩。衛生局指出，新冠肺炎是法定傳染病，因此依傳染病防治法，政府為防止疾病傳播，有法源可主動篩檢；但鉛中毒非法定傳染病，無傳染擴散之虞，因此市府積極協助民眾進行篩檢，保護市民權益。

醫調過程中，查獲盛唐呂醫師及九褔（音同富）洪醫師非法使用禁藥，皆未詳實記載病歷，衛生局持續全力配合地檢署司法調查，追查實際受害患者，並儘速主動聯繫通知受害者，進行調查並協助就醫檢查及治療。

(中時 )