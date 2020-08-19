與我未有邦交關係的捷克，即將由參議院議長韋德齊，率布拉格市長賀瑞普等90人來台訪問，立法院今為此召開朝野協商，敲定9月1日邀訪問團至立院發表演說。民進黨立院黨團總召柯建銘表示，這是繼前蘇聯總統戈巴契夫於1994年來立院演說後，立法院罕見的外交盛事。

繼日本前首相森喜朗、美國衛生部長阿扎爾、索馬利蘭駐台代表穆姆德在近日接連來台後，捷克政壇僅次於總統的國會議長韋德齊（Miloš Vystrčil），擬在8月30日至9月5日，率領90人的訪問團來台交流，其中有意在9月1日訪問立法院。

該團成員除國會議員、拉格市長賀瑞普、企業代表外，已逝的捷克前參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera），他的夫人也將隨團訪台。為此，立法院今由院長游錫堃召集朝野協商，協調各黨團共同敲定訪問團到訪立院的行程。

游錫堃表示，韋德齊是捷克總統缺位後的第二順位，在該國非常重要；捷克與我國並無邦交，這麼高階的官員來訪在過去是很少見。尤其，前參議院議長柯佳洛原定今年2月訪台，面臨中共極大壓力，後來不幸在1月突然因心臟病過世，事後韋德齊接任，進一步在參議院獲得50比1的票數，贊成他組團訪台，「壓力很大還是堅持要來，讓這一趟受到國際高度關注。」

游錫堃表示，目前規劃訪問團成員共90人，有36人會到立院訪問，其中參議院議員約8至10人，預計9月1日上午到訪，並在議場發表演說，內容會列入立院公報紀錄，事後再由我方頒贈議長國會外交一等勳章。而「中華民國與捷克國會友好聯誼會」會長萬美玲等立委，也將全程陪同。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，前蘇聯總統戈巴契夫在1994年也曾到立院演講，當時在議場聽講的立委是滿坑滿谷；講完後還開放發問，記得當時幾個國民黨立委還撂英文發問，對方也回答，這段歷史讓他印象深刻。如今，捷克國會議長率團來台，同樣是很重要的事情，民進黨絕對全力配合，「拜託大家，議場位置不要空空的，難看，大家衣著要整齊，嚴肅一點」。

柯建銘說，他已準備一本由故宮博物院出版的捷克文物書籍，內容非常有味道，屆時要拿出來送給訪問團。

國民黨團總召林為洲說，捷克與中華民國台灣有長久的反共友誼，國民黨很歡迎議長帶團來訪；尤其柯佳洛的遺孀也要來訪，國民黨會盡力配合動員。他建議，除了勳章外，外交部可以考娘再送訪問團一頂能彰顯中華民國的帽子，藉著這個機會讓台灣被國際看到。

除國、民兩黨，民眾黨團張其祿、時代力量邱顯智也表示會全力配合歡迎訪問團，因此朝野經協商後，確定邀請韋德齊率訪問團於9月1日在立院議場演說，彰顯兩國堅持站在自由民主的同一陣線。

(中時 )