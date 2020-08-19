明尼蘇達雙城隊日籍投手前田健太今（19）日在主場對密爾瓦基釀酒人隊先發，前8局都未被擊出安打，可惜9局上一開始就被索加德敲一壘安打，以致「無安打比賽」破功，他也被換下場休息。不料後援投手上場放火，加上隊友守備失誤，釀酒人追成3比3平手，前田的勝投也飛了，無關勝敗，白忙一場。

前田健太今天狀況頗佳，前8局僅在第1局上對葉立奇、第8局上對納瓦耶茲投出四壞球，打者的棒子完全被鎖住。前田全場總共送出12次三振，包括第4局至第6局8連K，簡直威風八面。

9局上前田續投挑戰無安打比賽，可惜一顆變速球被索加德逮中，擊出中外野平飛安打，壞了前田的好事，教練團也立刻更換羅傑斯後援，不料卻出狀況。不僅被對方再擊出2支安打，還有1次四壞球、先失1分；更糟的是滿壘時二壘手瓦加斯想製造雙殺不成，暴傳一壘造成失誤，被釀酒人再得2分扳平比數。

總計前田健太投8局被敲1安，有2次四壞球、送出12K，失1分，無關勝敗，戰績仍是3勝0敗，自責分率下修至2.27。

雙城隊此役火力也不強，只擊出5支安打，但都發揮得分效果，分別在第5局、第7局各靠2支安打各下一城，其中沙諾在這2局都擊出二壘安打，第5局助球隊先馳得點，第7局跑回來得到第2分。8局下雙城再利用保送、盜壘、對方投手犯規，觸擊形成內野安打，得到第3分。

(中時 )