中國人民銀行(大陸央行)近期發布了《2020年人民幣國際化報告》，這份報告梳理了2019年人民幣的使用情況和國際化發展的最新趨勢。據不完全統計，目前全球已有70多個央行或者貨幣當局把人民幣納入外匯儲備，人民幣外匯儲備創新高。

人民幣跨境使用逆勢快速增長，數據顯示，2019年人民幣跨境收付金額是19.67兆元(人民幣，下同)，年增24.1％，收付金額創了歷史新高。人民幣跨境收付占同期本外幣跨境收付總金額的比重是38.1％，同樣創了歷史新高，比上一年提高5.5個百分點。

人民幣在全球外匯儲備中佔比創新高，儲備功能日益顯現。根據IMF（國際貨幣基金組織）官方外匯儲備貨幣構成（COFER）數據顯示，到2019年年底，人民幣儲備規模達到2176.7億美元，佔標明幣種構成外匯儲備總額的1.95％，排名超過加拿大元的1.88 ％，是第5位。這是IMF從2016年開始公佈人民幣儲備資產以來的最高水準。

(旺報 )