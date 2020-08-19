新北市一名林姓人妻與公司一名高姓人夫同事偷情，林女的丈夫在2人的煽情對話中發現妻子的情夫是3分鐘快槍俠，氣炸訴請離婚，並向2人求償１５０萬元，新北地院最終判賠40萬元。

林夫指控，妻子前年2月間與同事到摩鐵飲酒作樂後，以酒醉為由不回家，隔天由公司高姓同事開車送回家，並在妻子的手機發現高男傳訊息給妻子「不斷回想當天過夜的情形，已有20多年沒這種感覺」、「妳是我的女神」、「妳在我心中是唯一，是正宮、女神、寶貝」等語，妻子每天都打扮艷麗，與高男同車跑業務。

林夫還在電腦中發現2人的對話紀錄，高男問：「是否可以接受5分鐘的男人？」、林女則反虧回：「不是3分鐘嗎？」。甚至前年7月間目睹2人在飯店走廊牆邊擁吻，當下拉開妻子時，更氣得揮拳毆打高男，後來2人繼續藕斷絲連，導致最終離婚收場，進而讓2幼女失去媽媽，憤而對2人求償150萬元。

據「三立」報導，林女出庭時聲稱當晚只是喝醉酒，不小心與高男「嘴唇輕微碰觸」，高男也同樣否認有擁吻的事實，且2人的對話紀錄並未有曖昧言語，足以證明2人並無逾矩行為。

新北地院法官審理時認為，高男明知林女已婚，還邀約對方散步獨處，到陽明山出遊，甚至詢問林女「可以接受5分鐘的男人嗎？」，內容曖昧具有性暗示，已逾越一般朋友與同事正常交往分際，最後不採取2人說詞，判決應賠償４０萬元。

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(中時新聞網)